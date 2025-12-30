Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera mauvaise ce mardi 30 décembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, notamment en ce qui concerne les particules fines.

    On respire toujours plutôt mal à Lyon ce mardi 30 décembre. Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe une nouvelle fois Lyon et une grande partie de la métropole de Lyon comme ayant une qualité de l'air mauvaise.

    Les particules fines seront très présentes dans l'air lyonnais ce mardi, tout comme les multi-polluants. La situation sera légèrement meilleure en ce qui concerne l'ozone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Le vent qui devrait se renforcer ce mardi à Lyon pourrait en revanche faire baisser les niveaux de polluants atmosphériques.

    à lire également
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves 07:36
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi gris et glacial à Lyon, seulement 2 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique 29/12/25
    Tarare : une soirée ciné-rencontre pour découvrir le métier d'assistant familial 29/12/25
    Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République 29/12/25
    Lyon : elle oublie ses cadeaux de Noël dans le train, un passager les lui rend 29/12/25
    gendarmerie
    Rhône : il refuse d’obtempérer alors qu’il dissimule 4 kilos de cannabis dans son coffre 29/12/25
    Lyon : en difficulté financière, Ninkasi est placé en procédure de sauvegarde 29/12/25
    Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ? 29/12/25
    Un téléfilm tourné en Auvergne-Rhône-Alpes diffusé ce samedi sur France 3 29/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut