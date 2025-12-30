Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi

La qualité de l'air restera mauvaise ce mardi 30 décembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, notamment en ce qui concerne les particules fines.

On respire toujours plutôt mal à Lyon ce mardi 30 décembre. Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe une nouvelle fois Lyon et une grande partie de la métropole de Lyon comme ayant une qualité de l'air mauvaise.

Les particules fines seront très présentes dans l'air lyonnais ce mardi, tout comme les multi-polluants. La situation sera légèrement meilleure en ce qui concerne l'ozone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Le vent qui devrait se renforcer ce mardi à Lyon pourrait en revanche faire baisser les niveaux de polluants atmosphériques.