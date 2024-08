Zone à trafic limité : qui pourra circuler et stationner à l’intérieur de cette ZTL?

En juin 2025, une zone à trafic limité (ZTL) entrera en vigueur dans la Presqu’île de Lyon. Qui, quand et comment circuler et stationner à l'intérieur de cette ZTL ? On fait le point.

La mise en place de la zone à trafic limité s’inscrit dans le cadre de « Presqu’île à Vivre». L’objectif selon la Métropole : “Concilier qualité de vie, dynamisme économique et transition écologique dans le cœur de la Métropole, d’ici 2030”. En bref, ce projet vise à réserver la zone aux piétons où seuls les commerçants, livreurs, artisans ou véhicules de secours seront autorisés et limités à 20 km/h. Il complètera la piétonnisation de 15 nouvelles rues et aux 30 axes déjà réservés aux piétons.

Pour la Presqu’île de Lyon, le périmètre de la ZTL a déjà été défini. Ce périmètre s’étend du bas des pentes de la Croix-Rousse jusqu'à Bellecour.

Il a été défini de manière à conserver l'accès au centre-ville :

tous les parkings de la Presqu’île resteront accessibles : il sera possible de entrer et sortir des parkings sans passer par la ZTL,

la desserte par bus sera ajustée et améliorée.

les quais du Rhône et les quais de Saône, qui sont des axes de circulation importants, sont situés en dehors du périmètre de la ZTL.

Quand, comment et qui peut accéder à la ZTL ?

La ZTL sera active 24h/24 et 7j/7. Le matin, les bornes de la ZTL seront en position basse pour faciliter les livraisons à l'intérieur. Ainsi, tous les automobilistes auront accès à cette zone. L'après-midi, seuls les usagers bénéficiaires d'un badge et les plaques d'immatriculations enregistrées préalablement pourront accéder au périmètre. En revanche, riverains, commerçants, artisans, urgences médicales, personnes à mobilité réduite ect, n'auront aucune limite d'accès.

Du 17 juin au 11 octobre 2024, habitants et commerçants de la Presqu’île pourront s’exprimer concernant la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL) prévue pour le 1er juin 2025.