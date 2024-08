Des cambrioleurs se faisant passer pour des gendarmes se sont présentés au domicile de personnes âgées à Mions ce lundi.

Comme chaque été, les tentatives de cambriolage sont en recrudescence et la vigilance est de mise. D'autant plus que les arnaques se font de plus en plus poussées ces dernières années. Après les faux prospectus de numéros d'artisans à contacter en cas de besoin, c'est aux faux gendarmes de sévir dans la Métropole de Lyon.

De faux gendarmes venus "constater un cambriolage"

La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à la vigilance après le signalement de faux gendarmes à Mions. En effet, des habitants de la commune du Sud-Est lyonnais ont reçu la visite lundi de gendarmes prétendant devoir "constater un cambriolage". Vêtus de polos bleu marine, ces individus sont eux-mêmes des cambrioleurs. Ils s'attaquent ainsi aux personnages âgées, plus susceptibles de les laisser entrer.

Le couple de retraités victime de la mascarade s'est toutefois rendu compte de l'imposture. Ils ont alors menacé d'appeler la police pour faire fuir les cambrioleurs. Les deux suspects sont actuellement recherchés par les forces de l'ordre.

Pour rappel, les gendarmes qui interviennent à domicile sont toujours détenteurs d'une carte professionnelle. "Ils sont en uniforme, se présentent et expliquent la raison de leur venue. Ils peuvent parfois être en civil, porteurs d'un brassard", explique la gendarmerie du Rhône.

