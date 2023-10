"Presqu'île à vivre" : 15 rues seront piétonnisées à Lyon d'ici 2025

Six mois après la présentation du projet Presqu'île à vivre de la Métropole de Lyon, le vice-président en charge de la voirie, Fabien Bagnon, dresse un premier point d'étape.

En mars dernier le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a présenté son projet de Presqu'île à vivre dont la principale mesure est la mise en place d'une Zone à trafic limité (ZTL) d'ici 2025 de la place Bellecour à la place des Terreaux. Concrètement le secteur sera réservé aux piétons mais des ayants-droit pourront y entrer et y stationner, créant ainsi des zones de rencontres dans lesquelles les véhicules sont limités à 20 km/h.

Ce nouveau projet s'accompagne de la piétonnisation de 15 nouvelles rues qui viennent s'ajouter aux 30 axes déjà réservés aux piétons. Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge, entre autres, de la voirie fait un point d'étape du projet pour Lyon Capitale.

Les rues en rouge seront piétonnisée d'ici 2025. Les rues en orange sont déjà piétonnes. (@Métropole de Lyon)

Lyon Capitale : Vous présentez une nouvelle carte de la Zone à trafic limitée, avec notamment 15 rues piétonnisées, c'est une décision définitive ?

Fabien Bagnon : Oui c'est arrêté. Après, comme nous sommes en concertation continue, il peut y avoir des débats sur certains aménagements, sur chacune de ces voiries. Mais globalement, il n'y aura pas d'évolution majeure. Ce qui doit être discuté ce sont les ayants-droits sur la ZTL et des ajustements mineurs.

"(Pour contrôler l'accès), on regarde s'il ne pourrait pas y avoir des caméras avec lecture de plaque" Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie

LC : Pourquoi le secteur de la rue d'Algérie et la partie Est de la Presqu'île n'ont-ils pas été retenus dans le périmètre de la ZTL ?

Fabien Bagnon : On n'a pas inclus la rue d'Algérie et la rue de la Martinière pour assurer l'accessibilité au parc des Terreaux, mais ce n'est pas un renoncement lié à une demande particulière. Sur le secteur Est, le contour du périmètre était légèrement plus large mais il y avait là aussi des sujets d'accès aux parkings. La poche au Nord de Grenette est liée à la présence des parkings Cordeliers, Bourse et République. L'objet est bien de diminuer la place de la voiture tout en maintenant une accessibilité automobile pour les personnes qui souhaitent se rendre en Presqu'île en voiture mais sans la traverser.

LC : Pour contourner la Presqu'île en voiture, il faudra donc passer par l'axe rue de la Barre/Bellecour, le tunnel de la Croix-Rousse et Perrache ?

FB : Oui c'est ce qui va se produire, avec aussi la partie Sud de la place Bellecour. Etant donné que nous avons fait le choix de réserver la rue Grenette pour les bus, le maintien de la rue de la Barre nous paraissait nécessaire. Après je rappelle que cela se fait dans un contexte de baisse du trafic automobile engagée bien avant que l'on arrive aux responsabilités. Sur le tunnel de la Croix-Rousse, en cinq ans on a vu - 23 % de trafic. Cette inquiétude sur le report de circulation est légitime, mais il faut voir qu'on a globalement moins de trafic dans le cœur de la métropole.

Périmètre ZTL présenté en mars dernier. (@GrandLyon) Périmètre ZTL actualisé en octobre. (@GrandLyon)

LC : Donc cet éventuel report sur le tunnel de la Croix-Rousse ne poserait pas de problème à terme pour le projet de tramway entre Part-Dieu et Ecully qui doit emprunter le tunnel ?

FB : Non, non et puis le temps que le tramway arrive, il sera passé quelques années encore et je vous l'ai dit, en cinq ans on a eu - 23 % donc dans les cinq ans qui viennent on aura encore une baisse du trafic. On voit bien que l'évolution des mobilités s'accélère, c'est ce que l'on cherchait à faire. Les gens se saisissent de bon gré ou de mauvais gré des alternatives qu'on apporte.

"Il y aura forcément une réflexion sur la rue de la République pour voir si on laisse une place aux vélos"

LC : Concernant l'accès à la ZTL, comment allez-vous contrôler ? Pourrait-il y avoir des caméras avec des verbalisations ?

FB : Pour le moment on est sur des bornes avec des badges mais on continue à travailler. On regarde s'il ne pourrait pas y avoir des caméras avec lecture de plaque mais pour l'instant on est sur les bornes. Je pense que ce serait un système plus lisible et plus clair que des caméras. Après il faudra discuter de la période dans laquelle ces bornes seront en position haute. On propose que le matin elles restent en position basse car elles risquent d'être trop sollicitées.

LC : Chaque matin, on assiste à un bal de camions de livraison rue Grenette. Avec le passage à double-sens réservé aux transports en commun de l'axe, comment vont s'organiser les commerces ?

FB : Le sujet a été posé dès le début, bien identifié. Il y a un groupe de travail logistique qui regarde où repositionner des aires de livraison pour desservir la rue Grenette. On ne pourra pas, vu la largeur de la rue, tolérer des livraisons sur cet axe. Cela pénaliserait trop des lignes de bus majeures.

LC : Pour la circulation des vélos en Presqu'île, est-il envisagé, notamment pour la rue de la République, de faire un piste cyclable séparée du trafic piéton ?

FB : C'est trop tôt pour le dire. Il faut voir déjà qu'il y aura des espaces de livraisons sur la rue de la République. C'est vrai que c'est un axe désirable en vélo, mais dans le plan directeur on est principalement sur la rue Edouard-Herriot pour les cyclistes. Avec la limite qu'elle ne permet pas l'aller et le retour. Mais il y aura forcément une réflexion sur la rue de la République pour voir si on laisse une place aux vélos sachant que nier complètement l'usage c'est prendre le risque de conflits d'usages.