Actualité
L'application "Commande ton barman" débarque à Lyon

  • par Romain Balme

    • Fondée en 2023 à Angers, l'entreprise "Commande ton barman" réinvente l'expérience festive en proposant des prestations de barmans à domicile.

    Et si c'était le bar qui se déplaçait chez vous ? C'est en tout cas ce que propose l'application "Commande ton Barman", fondée à Angers en février 2023. Depuis le printemps 2025, la société poursuit son développement au niveau national, en s'implantant sur Lyon, Paris, Lille, Rennes ou Bordeaux. Et ça marche. Plus de 15 barmans sont déjà disponibles sur la capitale des Gaules, et 600 à l'échelle nationale.

    Réinventer l'expérience festive

    L'entreprise propose un service de barman à domicile, mais aussi pour des évènements. A noter que tout est modulable. Vous pouvez choisir le lieu, la date, le nombre de convives et la durée de la prestation. De son côté, le barman animera la soirée, et servira vos invités. Sur l'application, tout est notifié. Lieu, type de prestations, ou encore options supplémentaires, le choix est large pour le client.

    Conçu pour proposer un service original, "Commande ton Barman" compte bien se démarquer en combinant, qualité, convivialité, et accessibilité notamment au des tarifs. Le but est avant tout d'amener au client une prestation qui lui correspond, dans les cocktails comme dans l'ambiance. L'interaction est aussi au coeur du projet. En effet, les convives peuvent participer à l'élaboration des cocktails ou même créer leur propre boisson à l'aide du barman.

