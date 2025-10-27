Actualité

Attaque au couteau dans la Drôme : le procès pour assassinats terroristes s'ouvre aujourd'hui

  • par Romain Balme

    • Cinq ans après l’attaque meurtrière de Romans-sur-Isère, Abdallah Osman Ahmed comparaît devant la cour d’assises spéciale de Paris. Souffrant de troubles psychiatriques, il avait expliqué avoir agi en réponse "à des voix".

    L'affaire remonte à 2020. Abdallah Osman Ahmed, réfugié soudanais souffrant de troubles psychiatriques, abat deux hommes et blesse cinq personnes lors d'une attaque au couteau à Romans-sur-Isère (Drôme). Son procès débute aujourd'hui. Le suspect sera jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris pour assassinats terroristes. A noter que l'accusé comparaît devant une juridiction "spécialement composée", c'est à dire sans jury populaire, rapporte le Dauphiné-Libéré.

    Au moment de l'attaque, le 4 avril 2020, plusieurs témoins ont affirmé que Abdallah Osman Ahmed avait agi  "le regard vide", et avait "l'air hypnotisé" et "possédé", tout en restant "très calme". Plusieurs expertises psychologiques ont démontré que l'accusé souffrait de troubles mentaux. Pourtant, il y aurait une possibilité que ces déficiences ne soient pas l'unique origine de son crime.

    En effet, la veille des faits il "poste des écrits en lien avec l'idéologie de l'islam radical et justifie ainsi l'acte qu'il s'apprêtait à commettre". Interrogé à plusieurs reprises, l'assaillant explique ne plus avoir de souvenir des faits, tout en évoquant avoir agi suite à "des voix qui lui enjoignaient de se délivrer " selon les informations du Dauphiné Libéré. Son procès doit durer jusqu'au 7 novembre.

