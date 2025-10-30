Lyon : un livreur de cocaïne arrêté à cause… de ses feux de voiture

Un simple contrôle pour feux défectueux, rue de la Barre à Lyon, a conduit à l’interpellation d’un homme déjà bien connu de la police, en possession de cocaïne et de faux billets.

Quand un contrôle routier se transforme… en interpellation. Ce lundi 27 octobre, une équipe de la BAC remarque une voiture avec des feux défectueux, rue de la Barre (Lyon 2ème) et la contrôle immédiatement, rapporte le Progrès. A bord, le conducteur n'a pas d'assurance pour son véhicule, et possède un sachet contenant 2 grammes de cocaïne. De plus, la fouille réalisée par l'OPJ permet de déceler 9 grammes supplémentaires ainsi que 150 euros en espèce.

Placé en garde à vue, le jeune homme de 25 ans était connu des services de police, son dossier contenant 25 antécédents. Son domicile a également été fouillé. Résultat : cinq faux billets de 500 euros ont été retrouvés. Interrogé, l'accusé reconnait les faits et avoue vendre des stupéfiants pour rembourser une dette.

Il a été présenté ce mercredi au parquet en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les chefs d'accusation concernent la détention de stupéfiants et de fausse monnaie, ainsi que défaut d’assurance.