Villeurbanne : le programme de la présaison de l'Asvel

Ce samedi, l'Asvel a dévoilé son programme de préparation pour la nouvelle saison. Les joueurs se retrouveront le 18 août.

Un peu plus d'une semaine après avoir bouclé son recrutement avec la signature de Joffrey Lauvergne, l'Asvel a officialisé ce samedi le programme de sa préparation. Le club a tout d'abord annoncé que la reprise s'effectuera le jeudi 18 août.

Viendra ensuite le temps du premier match amical face au Lyon SO Basket le dimanche 26 août. Ensuite, les coéquipiers de Nando De Colo, nouvelle recrue, s'envoleront pour les Philippines avec un tournoi disputé contre trois formations, dont l'équipe nationale locale, du 31 août au 4 septembre. Les champions de France en titre reviendront après ce périple dans l'Hexagone pour les Paris European Games, deux affiches face au Maccabi Tel-Aviv (10/09) et à l'Alba Berlin (11/09), deux écuries d’EuroLeague. Enfin, deux dernières rencontres de présaison sont prévues les 13 et 17 septembre contre Evreux puis Saragosse (Espagne).

L'Asvel débutera le 24 septembre le championnat par un déplacement à Cholet.