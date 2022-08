À Vénissieux, un scanner estime en 30 minutes le prix de rachat de votre voiture

Lancé par la start-up lyonnaise ProovStation, le dispositif est installé depuis cet été sur le parking d'un hypermarché Carrefour à Vénissieux.

Vous souhaitez de revendre votre voiture mais vous ignorez à combien ? Depuis cet été, un nouveau service déployé sur le parking de certains hypermarchés Carrefour – et notamment celui de Vénissieux – propose une estimation ultra rapide de leur véhicule aux automobilistes qui le souhaitent. Déjà disponible pour les professionnels, il l'est désormais pour les particuliers.

Le principe est simple (et gratuit) : avec votre voiture, vous passez sous un portique équipé de caméras et de capteurs. Grâce à la technologie Michelin Quickscan dont il est doté, le dispositif scanne votre carrosserie afin de réaliser un contrôle automatique de son état et de l'usure des pneus.

Offre ferme

Trente minutes plus tard, le scanner vous adresse une offre de rachat ferme et engageante de la voiture, calculée "en fonction de l'évaluation objective de son état" et valable auprès des partenaires de ProovStation. Celle-ci s'est alliée non seulement avec Michelin et Carrefour, géants respectifs du pneu et de la grande distribution en France, mais également avec BCA Group, "leader européen de la vente de véhicules d'occasion".