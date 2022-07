Villeurbanne : l’Asvel signe un gros coup en recrutant Joffrey Lauvergne 

Le triple champion de France en titre vient de boucler son mercato avec une signature retentissante. Après avoir recruté la star européenne Nando de Colo, l’Asvel a annoncé ce vendredi l’arrivée d’un autre international français, Joffrey Lauvergne.

L'intérieur international français, Joffrey Lauvergne, s'est engagé pour trois ans avec l'Asvel, a annoncé vendredi le club triple champion de France de basket et membre permanent de l'Euroligue. "Les arrivées de Nando de Colo (qui a rejoint le club fin juin, ndlr) et Joffrey Lauvergne représentent beaucoup", s'est félicité Tony Parker, le président du club villeurbannais. "C'est dans la continuité de notre projet, amener l'Asvel le plus haut possible en Europe en mettant le basket français en avant. Leurs expériences vont être extrêmement précieuses pour encadrer ce groupe très ambitieux", a ajouté l’ancienne star de l’équipe de France.

À 30 ans, Joffrey Lauvergne possède une solide expérience avec les Bleus avec qui il a disputé 85 matchs et gagné l’Euro de basket en 2013, au côté de son nouveau président. Le pivot de 2,11 m a également évolué trois saisons en NBA et disputés 210 matches entre 2015 et 2018, avec Denver, Oklahoma, Chicago et San Antonio. Depuis quatre ans il évoluait de nouveau sur les parquets européens, d’abord dans les rangs de Fenerbahçe (Turquie) qui dans ceux du Zalgiris Kaunas (Lituanie).

Avec cette arrivée, l’Asvel conclut un mercato riche en départs et arrivées.