Le récap' des temps forts de l'actualité lyonnaise cette semaine

Le rythme soutenu de l'actualité se fait aussi ressentir à Lyon. Retour sur les moments qui ont marqué la semaine.

Décès de Gérard Collomb, meurtre de Thomas, aide de la Région aux start-up, manifestions contre les violences faites aux femmes, défaite de l'Asvel pour sa première à la LDLC Arena ...Voici les temps forts qui ont rythmé l'actualité de cette semaine du 20 au 26 novembre à Lyon.

Le jeune Thomas meurt poignardé à la sortie d'une fête dans la Drôme

Thomas, un rugbyman de 16 ans, a été tué alors qu'il sortait d'un bal à Crépol, dans la Drôme, le week-end dernier. Les premiers éléments de l'enquête ont démontré qu'il s'agissait d'une bagarre entre plusieurs jeunes vivants dans les alentours et d'autres, issues du quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère. Ces derniers, détenteurs d'armes blanches, ont agressé les jeunes locaux, blessant gravement deux hommes et tuant Thomas de deux coups de couteau. Cette semaine, les autorités ont interpellés neuf suspects, avant d'en incarcérer six et de placer les trois autres sous contrôle judiciaire. Des militants d'ultra droite ont également procédé à une descente dans le quartier des agresseurs samedi dernier.

La Région accorde 50 millions d'euros pour aider les start-up

Le fonds "Avenir Auvergne-Rhône-Alpes" a été présenté ce jeudi 23 novembre par Stéphanie Pernod, 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l'économie. Ainsi, ce fonds d'une valeur de 50 millions d'euros a pour objectif de lancer et "dynamiser les start-ups industrielles." 50 % de ce fonds proviennent de fonds européens. La Région pourrait investir jusqu'à un million d'euros par entreprise, avec un "ticket moyen" d'environ 500 000 euros.

L'Asvel perd son premier match dans la nouvelle LDLC Arena

L'équipe de basket de Lyon-Villeurbanne s'est inclinée en Euroligue face au Bayern Munich ce jeudi 23 novembre (100-101). Il s'agissait du premier match de l'Asvel dans sa nouvelle maison, la LDLC Arena, dont le chantier avait débuté début 2022. Néanmoins, les acteurs du match auront assuré le spectacle face à 11 000 spectateurs. "C'était un événement énorme, incroyable", reconnaissait à la fin du match Gianmarco Pozzecco et Edwin Jackson d’ajouter auprès de l'AFP "même si la victoire n'était pas au rendez-vous, je pense que l'on a donné envie aux gens de revenir au moins pour le spectacle proposé". Ce sera le 8 décembre face à Valence.

2 400 personnes manifestent contre les violences faites aux femmes à Lyon

La préfecture du Rhône dénombrait 2 400 personnes réunies place Bellecour dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce samedi 25 novembre 2023. Elles ont répondu à l'appel du Collectif Droits des femmes du Rhône et d'associations féministes, de défense des droits, de syndicats et d'organisations politiques. Un happening et plusieurs prises de paroles ont eu lieu avant le défilé du cortège : "Les violences conjugales ne sont pas un hasard, ce n’est pas une dispute qui tourne mal, c’est un rapport de domination, le fait de considérer l’autre comme inférieur, c’est s’estimer avoir le droit de vie et de mort sur la personne. De surcroît, les violences faites aux femmes sont créées, légitimées et entretenues par notre société patriarcale. Elles ont lieu partout, à l’école, sur les réseaux sociaux, au travail, dans la famille et dans les couples".

Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, est décédé

Maire de la ville de Lyon entre 2001 et 2020, Gérard Collomb nous a quittés dans la soirée du samedi 25 novembre. Âgés de 76 ans, l'ancien ministre de l'Intérieur était atteint d'un cancer de l'estomac. De très nombreux hommages ont été rendus tout le week-end en son honneur, à l'image de l'actuel maire, Gregory Doucet qui s'est exprimé sur X : "Lyon est en deuil. Ce matin, nos drapeaux sont en berne. La ville qu’il a tant aimée lui rend hommage. Nous, Lyonnaises, Lyonnais, perdons un grand serviteur". D'autre part, les obsèques de Gérard Collomb auront lieu mercredi 29 novembre en la primatiale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne (cathédrale Saint-Jean), à 11 heures.