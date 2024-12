BACK TO BACK WINS ON THE ROAD 🔥🔥🔥



Les Villeurbannais réalisent un deuxième exploit cette semaine en allant s'imposer dans l'enfer de la Zalgirio Arena ! Quelle force de caractère, quel groupe, bravo les gars ! 💪



On les retrouve dimanche à la @LDLC_Arena face à Paris !

🎟… pic.twitter.com/tKPirXbFWZ