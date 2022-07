Villeurbanne : l’Asvel signe un grand coup en recrutant Nando de Colo

L’international français, vice-champion olympique en 2021 avec les Bleus va s’engager pour deux ans avec les triples Champions de France en titre. Un gros coup pour l’Asvel qui s’offre les services d’un grand nom du basket européen.

Environ 24 heures après l’officialisation par Tony Parker du départ de l’Asvel du plus grand espoir du basket français Victor Wembanyama, le club villeurbannais a pansé ses plaies en annonçant la signature d’une recrue de renom. La saison prochaine, l’équipe qui vient de remporter son troisième titre de championne de France de suite évoluera avec l’arrière Nando de Colo.

Un grand nom d'Europe

L’international français, deuxième des Jeux olympiques en 2021 arrive pour deux ans à l’Asvel après être passé par le Fenerbache, le CSKA Moscou, Toronto et San Antonio en NBA, mais aussi Valence et avant cela Cholet, en 2008, lors de ses débuts. Le joueur de 35 ans, qui mesure 1,96 m et compte 185 sélections avec les Bleus possède un beau palmarès européen avec deux sacres en Euroligue en 2016 et 2019. De quoi porter les ambitions de l’Asvel ? La saison prochaine le dira.

Après le départ de l'un de ses meilleurs joueurs, l'Américain Chris Jones, et probablement de son meneur français, Elie Okobo, en plus de Victor Wembanyama, l’Asvel passe à l’offensive dans ce mercato.