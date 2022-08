Isère. Un impressionnant incendie dévore 20 hectares de végétation près de Grenoble

Un incendie s'est propagé dans la nuit du vendredi 5 août au samedi 6 août sur les contreforts du massif de la Chartreuse, au-dessus de Voreppe et de La Buisse.

C'est aux alentours de 19 heures, vendredi 5 août, que le feu s'est déclaré en deux points frappés par la foudre, dans les montagnes rocheuses qui surplombent les villages de Voreppe et de la Buisse, situés au pied du massif de la Chartreuse en Isère.

Selon Le Dauphiné Libéré, plus de cent pompiers étaient mobilisés sur place toute la nuit pour tenter de contrôler l'incendie, visible dans toute la vallée de l'Isère. Les flammes, aidées par le vent et une végétation dense et desséchée, se sont en effet propagées très rapidement sur la montagne de Rochebrune.

ℹ️ Un feu de végétation s’est déclaré consécutivement à un impact de foudre sur la commune de La Buisse. Les flammes et les fumées sont très visibles. Les secours sont sur place. Inutile d’appeler le 18/112. pic.twitter.com/5wwaTWdsJt — Sdis de l'Isère (@sdis38) August 5, 2022

Une zone escarpée et difficile d'accès

Des conditions d'autant plus difficiles pour les soldats du feu que la zone est particulièrement escarpée et délicate d'accès. Au terme d'une nuit de lutte, l'intensité de l'incendie avait nettement diminué ce matin. Environ 70 pompiers sont toujours sur place pour poursuivre le combat, et maîtriser d'éventuelles résurgences des flammes.