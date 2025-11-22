Actualité
Villefranche : un départ d'incendie en plein Marathon du Beaujolais

  • par Louise Ginies

    • En plein Marathon du Beaujolais ce samedi 22 novembre, de nombreux coureurs ont du contourner les pompiers rue Nationale à Villefranche. En cause, un départ d'incendie dans un immeuble de la rue.

    Plus de peur que de mal. Ce samedi 22 novembre aux alentours de 14 heures, alors même que les coureurs du 13km du Marathon du Beaujolais venaient de s'élancer, un incendie s'est déclaré dans un appartement de la rue Nationale à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont rapporté nos confrères du Progrès présents sur place. Si la présence de la foule a permis d'appeler rapidement les pompiers, elle a en même temps rendu difficile l'accès des camions en direction du logement impacté.

    Selon les informations du Progrès, un feu de cuisine serait à l'origine de l'incendie. Les pompiers ont toutefois rapidement maîtrisé le feu mais sont restés sur place pour vérifier qu'aucun résidu ne restait ainsi que l'état du plafond.

    Le feu n'a heureusement pas fait de blessés et la course a pu tranquillement continuer. "On a travaillé en étroite collaboration avec les services de la police nationale. Tout a été très bien géré. Ça a montré qu'on était capable de maîtriser ensemble un incident", a indiqué au Progrès Alain Bouhy, le président du Marathon international du Beaujolais. 

