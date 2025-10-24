Actualité
C’est dans cet immeuble de 10 étages que le drame a eu lieu. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Incendie mortel dans une cave à Lyon : la piste criminelle étudiée

  • par Romain Balme

    • Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon ce lundi. Le départ précipité d'individus au moment du départ du feu induit vers la possibilité d'une piste criminelle.

    4 victimes, deux hommes et deux femmes âgés de 27 à 40 ans. C'est le terrible constat de l'incendie qui s'est déclenché ce lundi 21 octobre dans un sous-sol du 3ème arrondissement. Pourtant, le doute subsiste. En effet, le départ précipité de plusieurs individus juste avant le départ du feu pose une question. L'incendie était-il vraiment accidentel ? C'est en tout cas l'interrogation à laquelle la police va tenter de répondre.

    La piste accidentelle pas exclue

    Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte lundi par le parquet de Lyon annonce le Progrès. A noter que si la piste criminelle s'avère concluante, le dossier pourrait être transféré à la Division de la criminalité territoriale ou de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (ex-PJ).

    Néanmoins, la piste accidentelle n'est pas exclue, "toutes les possibilités sont étudiées" explique prudemment une source sécuritaire au Progrès. Les prémices de l'enquête semblaient plutôt pencher vers un incident électrique. Les autopsies réalisées ce mardi n'ont pas été révélées, mais les décès seraient consécutifs à une asphyxie. Les études toxicologiques pourraient faire avancer l'enquête.

    Top 30 des escapades citadines : Lyon se classe 25ème

