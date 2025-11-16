Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés

Suite à l'incendie d'un immeuble lors d'un tournage d'un clip de rap à Rillieux-la-Pape samedi 8 novembre, les quatre personnes interpellées, dont le rappeur BFK.16, sont finalement relâchées, faute de charges suffisantes.

Le rappeur de 18 ans, BFK.16, ainsi que les trois autres personnes auditionnées pour avoir participé au tournage sauvage d'un clip de rap qui a causé un incendie à Rillieux-la-Pape samedi 8 novembre, ont été libérés sans poursuite, annonce ce samedi le parquet de Lyon. Le jeune artiste vénissians a été requalifié en témoin assisté par le juge d'instruction, tandis que les trois autres personnes interpellées ont été relâchées sans charge retenue. Le magistrat a estimé que les éléments réunis ne suffisaient pas à établir leur responsabilité dans l'incendie.

Le rappeur dément toute implication

L'incident remonte au samedi 8 novembre, lors d'un tournage non déclaré d'un clip de rap à Rillieux-la-Pape. D'après les premiers constats, certains participants auraient pris pour cible un équipage de police, lorsque l'un des mortiers tirés en leur direction a atterri sur le balcon d'un appartement qui s'est embrasé.

Une version démentie par le rappeur BFK.16, qui a expliqué que son tournage non déclaré était fini depuis longtemps lorsque l'incendie s'est déclenché, et que les images n'avaient pas été captées à proximité de l'immeuble en question. "Nous avons effectivement tourné des scènes de mon clip dans la journée, sur une durée d'environ trente minutes, de 14h30 à 15h précisément, soit plusieurs heures avant l'incendie. Nous avons appris l'existence du sinistre ultérieurement, par les médias et en contactant nos proches sur place", explique-t-il sur son compte Instagram, avant de poursuivre : "Il est également important de préciser que nous n'avons tourné aucune scène à l'endroit où l'incendie s'est déclenché".

L'instruction se poursuit afin d'identifier les véritables auteurs des tirs à l'origine du sinistre.