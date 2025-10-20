Près de Lyon : la nourrice accusée de violences a été relaxée

Plusieurs familles l'accusaient de violences à l'encontre de leurs enfants. En l'absence de preuves, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a décidé de laisser l'assistante maternelle en liberté.

Une assistante maternelle de 52 ans était accusée de violences sur les enfants qu'elle gardait. Déférée devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, elle a finalement été relâchée sans aucune poursuite, rapportent nos confrères de LyonMag. Parmi les témoignages incriminants, des claques, fessées, manque de surveillance ou encore tirage de cheveux. Des accusations qui avaient conduit à la suspension de l'agrément de la nourrice par la protection maternelle infantile (PMI), l'empêchant d'exercer. En plus des témoignages, des écarts liés au nombre autorisé de gardes ont été observés.

Ces accusations ont donc conduit au défilement de l'assistance maternelle devant le tribunal de Villefranche sur Saône. Pour sa défense, l'avocate de la mise en cause a insisté sur le manque de preuves concrètes et produit plusieurs attestation de familles ravies par ses services. Des arguments qui ont été entendus par le tribunal, qui a décidé de relaxer la nourrice. A noter que le parquet avait également requis la relaxe.