Anse : une bagarre entre deux frères vire au drame

Ce samedi 22 novembre, les pompiers sont intervenus à Anse (Rhône) pour une bagarre entre frères qui s'est terminé à coups de couteau. L'un des deux a été évacué par hélicoptère, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Une rixe familiale qui vire au drame. Ce samedi 22 novembre, les pompiers sont intervenus à Anse aux alentours de 8h30. La raison ? Une bagarre entre deux frèresn qui a dégénéré en coups de couteaux. Selon les informations du Progrès, un adolescent aurait été blessé à l'arme blanche par son frère, au sein même de leur habitation.

C'est le plus jeune des deux frères, âgé de 14 ans, qui aurait porté plusieurs coups de couteau à son aîné, lui âgé de 15 ans. Ce dernier aurait été touché au niveau de la tête et du dos, avec une plaie importante au niveau de la clavicule. Evacuée par hélicoptère, la victime a été héliportée vers l'hôpital le plus proche, mais ses jours ne seraient pas en danger, selon le parquet de Villefranche-sur-Saône. L'auteur du coup de couteau a lui aussi été transporté à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte par le parquet pour éclaircir les circonstances de cet incident. Des auditions des deux jeunes hommes devraient avoir lieu très prochainement, dès leur sortie de l'hôpital.

