Les syndicats de retraités se mobilisent ce 6 novembre à Lyon et Villefranche-sur-Saône

Une manifestation de retraités se tiendra le 6 novembre à Lyon et Villefranche-sur-Saône contre le budget du gouvernement Lecornu II.

Les syndicats de retraités (CGT, FSU, CFE-CGC, CFTC, Solidaires et LSR) protestent contre le projet de budget 2026. Par l'intermédiaire d'un communiqué, les différentes organisation ont annoncé manifester le 6 novembre prochain à Lyon (devant la préfecture) et Villefranche-sur-Saône (place des arts).

"L'année blanche coûtera en moyenne 350 € par an à un ménage"

Les syndicats parlent d'"une attaque sans précédent contre notre Sécurité sociale et les droits des retraités." Ils dénoncent également un projet reprenant "les mesures d’austérité" de François Bayrou. De ce fait, plusieurs mesures sont évoquées par les manifestants.

Parmi celles-ci, le gel des pensions en 2026 et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA sont notamment visées. Un constat qui amène à une conclusion :"L'année blanche coûtera en moyenne 350 € par an à un ménage dont la personne de référence est un retraité". Une chiffre qui peut alerter puisqu'à titre de comparaison, "un salarié perdra 105 €, un chômeur 180 €".

A travers cette manifestation du 6 novembre, la santé des retraités est également pointée du doigt. En effet, le projet de loi Lecornu prévoit notamment "le doublement des franchises médicales et de la participation forfaitaire annuelle." En outre, la remise en cause du statut "affection de longue

durée" et la "diminution de la prise en charge des cures thermales", préoccupent particulièrement les manifestants.

Ce que les syndicats réclament

- La revalorisation de 10 % de toutes les pensions

- Des mesures pour les petites retraites

- L’indexation des pensions sur l’évolution des salaires

- Le droit à la santé et à l’accès aux soins pour toutes et tous

- Le retour de la retraite à 60 ans avec des départs anticipés pour les métiers pénibles

- Le maintien de l’abattement fiscal de 10 %