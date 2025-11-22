Jérémy Mansuy remporte le 21e Marathon du Beaujolais

Pour la troisième année consécutive, Jérémy Mansuy a remporté le marathon international du Beaujolais, en 2h26.

Le triplé pour Jérémy Mansuy. Après s'être élancé ce samedi matin aux alentours de 8h30 pour le début du marathon international du Beaujolais, le Rhodanien a terminé sa course en 2h 26 minutes et 33 secondes. C'est la troisième fois qu'il remporte cette course, après deux victoires consécutives en 2023 et en 2024.

Malgré le froid polaire de ce samedi matin, le coureur a (encore) amélioré son temps. "Je suis content d’avoir réussi à faire le doublé. Je voulais terminer aux alentours de 2 h 30 mais je ne m’attendais pas à faire si peu. J’ai amélioré mon temps de l’an dernier de presque 4 minutes (2h27’54)", avait-il déclaré à nos confrères du Progrès l'an dernier. Il progresse donc encore un peu cette année.

Chez les femmes, c'est Perrine Géraud qui remporte le Marathon du Beaujolais, sous la barre des trois heures, pour la deuxième année consécutive.

Des personnages emblématiques

Voix mythique de l'athlétisme pendant 33 ans sur France Télévisions, le journaliste sportif Patrick Montel était sur la ligne de départ pour encourager les coureurs matinaux. "Ça caille ce matin et tu partages le bonheur de ces gens qui se sont levés hyper tôt pour passer ensemble un moment de convivialité extraordinaire. Et c'est ce que je recherche", a-t-il déclaré au Progrès.

Et parmi les coureurs, certains sont plus habitués que d'autres. C'est notamment le cas de "Jésus", surnommé ainsi en raison de son déguisement, qui participait ce samedi à son 20e marathon du Beaujolais.