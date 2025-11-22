Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

À Lyon 2, un professeur d’histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter"

  • par Louise Ginies

    • Ce vendredi 21 novembre, la Licra a pointé du doigt un professeur de l'université Lyon 2 pour avoir dressé une liste de "génocidaires à boycotter".

    Nouveau cas de conscience à l'Université Lyon 2. Après une année 2025 compliquée, entre affaire Balanche sur fond d'islamophobie, relations tendues avec la Région et comptes dans le rouge, l'université multiplie les difficultés. Et un nouveau scandale s'apprête-t-il à s'ajouter au tableau ? Ce vendredi 21 novembre, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) a pointé du doigt une liste créée par un enseignant de l'université Lyon 2, détaillant des "génocidaires à boycotter". parmi elles figurent notamment le président du Crif Yonathan Arfi, le réalisateur Yvan Attal, le comédien Michel Boujenah ou encore le philosophe Raphaël Enthoven. Soit des personnalités plus ou moins médiatisées et de confession juive.

    Une liste qui a fait bondir l'association. "On peut être professeur d’Histoire d’université, se croire progressiste, et faire des listes comme on en faisait sous l’Occupation", a-t-elle partagé sur X. "L’appel au boycott de personnes physiques, c'est de la provocation à la discrimination et à la violence", a-t-elle également rappelé.

    Lire aussi : Suppressions de postes et économies : comment Lyon 2 veut redresser ses comptes pour éviter une mise sous tutelle

    Une attitude "ignominieuse"

    Professeur d'histoire du Moyen-Âge, d'histoire des modèles politiques, d'histoire des religions et de latin médiéval, Julien Théry donne des cours à la Maison des Sciences sociales et des Humanités, qui se situe avenue Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon. "La Licra dénonce cette attitude ignominieuse et se tient à la disposition de chacune des personnes diffamées pour les assister en justice."

    "Merci à la Licra de rester fidèle à sa vocation. Il est très troublant, de trouver son nom sur une liste, de surcroît établie par un universitaire, lui-même spécialiste de la dénonciation des hérétiques", a réagi Simone Harari, productrice et membre malgré elle de cette liste.

    D'autres internautes ont pointé du doigt l'université. "Comment envisager de continuer à employer un homme qui fait des listes de personnes en les traitant de "génocidaires"?", peut-on notamment lire sur X. Contactée par Lyon Capitale, l'université n'a pas encore réagi.

    à lire également
    Grave accident sur l'A43, deux blessés évacués en hélicoptère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    À Lyon 2, un professeur d’histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter" 15:01
    Rhône : la réglementation sur les armes blanches évolue 14:18
    Grave accident sur l'A43, deux blessés évacués en hélicoptère 13:37
    marathon
    Jérémy Mansuy remporte le 21e Marathon du Beaujolais 12:56
    "Stabat Mater" à l’Auditorium : douleurs entremêlées 12:08
    d'heure en heure
    Violences sexistes, narcotrafic : les manifestations à Lyon samedi 11:11
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 10:22
    Neige et froid : 11 départements de la région en vigilance jaune 09:46
    Lyon vue météo
    La météo ce samedi à Lyon : du soleil et des températures fraîches 09:13
    Catherine Larrieu, présidente de Solidarité Nouvelle pour le Logement, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Logement d’abord : réhabiliter les logements vacants pour loger les plus précaires 07:30
    À Tassin, le pont Honoré Esplette retrouve ses usagers 21/11/25
    Rhône : circulation perturbée la semaine prochaine sur plusieurs routes départementales 21/11/25
    Le restaurant Sur le Pouce à Villefranche-sur-Saône a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
    Villefranche-sur-Saône : le restaurant Sur le Pouce fermé après un contrôle d’hygiène 21/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut