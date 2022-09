Vénissieux : 126g de cannabis et 33kg d'herbe dans une voiture

Le mercredi 14 septembre, les policiers ont trouvé du cannabis, de l’herbe et de l’argent dans une voiture à Vénissieux.

C’est boulevard Lénine, à Vénissieux, qu’un individu a été interpellé par les forces de l’ordre. Celui-ci faisait des allers-retours jusqu’à une voiture. Les policiers ont procédé au contrôle du véhicule dans lequel 126g de cannabis, 33kg d’herbe et des dizaines d’euros ont été trouvés. Les stupéfiants étaient dédiés à la revente.

Le mis en cause, né en 1997, était défavorablement connu des services de police. Il a été placé en garde à vue durant laquelle il niait les faits de trafic de stupéfiants. Ce vendredi 16 septembre, le jeune a été présenté au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate. Il a été condamné à six mois de prison avec deux ans de sursis probatoire. La drogue a été saisie. Une obligation de soins et de travail, ainsi qu’une interdiction de paraître à Vénissieux pendant trois ans ont été ordonnés.

