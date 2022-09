Concerts classiques : le piano dans tous ses états

Comme son nom l’indique, la saison de concerts Piano à Lyon est le rendez-vous privilégié des amateurs de grands interprètes adeptes des touches blanches et noires. Premier concert ce 20 septembre.

Une fois de plus, le casting est au rendez-vous ! Place à la jeunesse tout d’abord avec les récitals des frères Lucas et Arthur Jussen le 20 septembre, Jonathan Fournel le 28 septembre et Bruce Liu (Premier Prix du dernier Concours Chopin de Varsovie), le 14 octobre.

Ce sera alors au tour des superstars de défiler à l’image de Piotr Anderszewski (18 novembre), Nikolaï Lugansky ou Frank Braley, en duo pour l’occasion avec le violoncelliste Gautier Capuçon. Quant à son frère, Renaud Capuçon, il sera associé au pianiste Guillaume Bellom dans un programme baptisé “Un violon à Paris”.

Le public lyonnais pourra également découvrir le très coté Vadym Kholodenko lors d’un récital consacré à Prokofiev et Schubert en décembre.

Piano à Lyon – Du 20 septembre au 17 décembre – Salle Molière et opéra de Lyon – www.pianoalyon.com