Un Villeurbannais condamné à 24 mois de prison pour avoir reculé dans la foule

Ce mercredi 14 septembre, le jeune Villeurbannais qui avait reculé violemment dans la foule a été jugé et condamné.

C’est au tribunal correctionnel de Mâcon que Nathan Subtil était poursuivi pour “coups et blessures volontaires, avec usage d’une arme”. Il a été condamné ce mercredi 14 septembre à 24 mois de prison dont 18 avec sursis.

26 victimes

Le 31 juillet 2020, le jeune homme domicilié à Villeurbanne reculait violemment et sans raison dans la foule en terrasse du bar My Beers, à Mâcon. Cet acte a eu pour conséquence 26 victimes, directes ou indirectes.

Le jeune homme, qui avait 20 ans au moment des faits, a expliqué avoir paniqué devant la foule qui s’accumulait autour de son véhicule. Selon les informations du Progrès, il explique ne pas avoir eu conscience de renverser des individus.

Détention à domicile sous bracelet électronique

Au tribunal correctionnel de Mâcon, certaines victimes étaient présentes et se sont portées partie civile. Le défenseur de Nathan Subtil, Me Saggio, a demandé la requalification en “coups et blessures involontaires”. Le ministère public a demandé trois ans de prison dont deux accompagnés d’un sursis probatoire de deux ans.

Finalement, le prévenu a été condamné à 24 mois de prison dont 18 avec sursis. La peine ferme a été aménagée en détention à domicile sous bracelet électronique. Il n’est plus détenteur du permis de conduire et a interdiction de le repasser avant un an.

