Ce samedi 17 septembre, un homme a proliféré des insultes homophobes avant de menacer un autre individu avec un couteau.

C’est aux alentours de 20 heures ce samedi 17 septembre que les faits se sont déroulés. Un homme alcoolisé est venu perturber un événement dans une boutique du quartier de la Guillotière, rue Salomon-Reinach dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon le Progrès, l’individu se serait vu refuser l’entrée, ce qui l’a fortement énervé. Il a alors insulté de façon homophobe deux clientes, en français et en tchétchène. Alors qu’un individu tentait de le repousser, il se serait débattu à base de coups avant de sortir un couteau à cran d’arrêt.

L’agresseur de 42 ans a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre mais a été interpellé quelques instants plus tard. Il aurait alors voulu mordre un des policiers. Ce dimanche 18 septembre après-midi, il était toujours en garde à vue et niait les faits. Il devrait comparaitre au tribunal correctionnel le 15 novembre prochain pour "insultes publiques à caractère homophobe, violence sur agent de la force publique et rébellion".

