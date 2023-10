Une nouvelle voie de covoiturage sur l'A7 au sud de Lyon

Photo via MaxPPP

A partir de décembre 2023, une voie de l'autoroute A7, au sud de Lyon, sera réservée au covoiturage et aux transports en commun.

Les Lyonnais et Lyonnaises en ont désormais l'habitude. Présent sur la M7 et la M6 à l'approche de l'agglomération lyonnaise, les voies de circulation réservées au covoiturage et transports en commun vont faire leur apparition sur l'autoroute A7 au sud de Lyon.

Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, et qui a pour but l'amélioration de la liaison entre Saint-Etienne et Lyon, une voie de circulation réservée au covoiturage, aux transports en commun ainsi qu'aux véhicules à très faible émissions, sera mise en place sur l'autoroute, dans le sens sud/nord.

Fin des travaux en décembre 2023

"L’autoroute A7, au sud de l’agglomération lyonnaise, est une artère de circulation majeure, accueillant plus de 100 000 véhicules par jour. Cette autoroute est régulièrement confrontée à des problèmes de congestion, en particulier aux heures de pointe du matin, dans le sens sud/nord" explique le communiqué de presse de la préfecture du Rhône.

Des travaux ont déjà débuté depuis le 1er mai pour l'aménagement de cette voie de 8 km de long qui débutera à 3 km de l'échangeur de Ternay. La voie réservée sera activée du lundi au vendredi, entre 7h et 9h30. Les périodes d’activation seront signalées par des panneaux lumineux avec un losange blanc. "Pendant ces périodes d’activation, la voie de gauche actuelle deviendra la voie réservée, et une signalisation routière dynamique limitera la vitesse à 50 km/h sur l’ensemble des voies de circulation" complète la préfecture.

La vitesse abaissée à 90 km/h

Toute cette section verra également sa vitesse abaissée de 110 km/h actuellement à 90 km/h. Seuls les véhicules légers transportant au moins deux personnes et les véhicules à très faibles émissions seront autorisés lors des périodes d'activation sur la voie, sans compter les "véhicules de transport en commun ainsi que les taxis". Le coût global de ce projet d'aménagement est de 3,3 millions d'euros, entièrement financé par l'Etat.

Concernant la verbalisation sur cette nouvelle voie, la préfecture précise qu'un radar "pédagogique" reste installé sur le tronçon pour "sensibiliser les usagers". "Les forces de l'ordre pourront également mener des opérations de verbalisation", conclut le communiqué.

Les chiffres à retenir

102 000 : c'est le nombre de véhicules qui emprunter chaque jour cette portion d'autoroute

7h-9h30 : ce sont les horaires d'activation de la voie

3.3 millions : c'est le coût du projet, entièrement financé par l'Etat français