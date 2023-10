Volotea annonce 4 nouvelles destinations au départ de Lyon

Fort d'une "année 2023 record", Volotea annonce l'ouverture de 4 nouvelles lignes à destination d'Oslo, Naples, Rhodes et Marrakech.

La compagnie aérienne Volotea a le vent dans le dos. Après une année 2023 record à Lyon, et des "perspectives prometteuses pour 2024", Volotea annonce l'ouverture de 4 nouvelles lignes au départ de Lyon.

A lire aussi : Lyon : deux routes aériennes s'ouvrent, direction l'Europe

Les voyageurs lyonnais pourront ainsi bientôt se rendre à Oslo, Naples, Rhodes ou encore Marrakech en ligne directe. Quatre nouvelles lignes seront également annoncées dans les prochaines semaines pour un total de 8 nouveautés pour "enrichir l'offre existante sur le territoire lyonnais" explique la compagnie dans un communiqué.

1,1 millions de sièges

Au total, en 2024, c'est 1,1 millions de sièges qui seront proposés par Volotea au départ de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, desservant jusqu'à 40 destinations.

Les vols à destination d'Oslo seront effectués les lundis et vendredis. Ceux pour Naples les jeudis et dimanches. Pour celles et ceux souhaitant se rendre en Grèce, à Rhodes, il faudra utiliser l'unique vol hebdomadaire, le samedi. Enfin, deux vols (mardi et samedi) seront proposés à destination du Maroc.

A lire aussi : Volotea lance une nouvelle ligne vers l'Espagne depuis l'aéroport de Lyon

"Nous sommes profondément fiers de notre ancrage et notre dynamisme sur ce territoire, 2 ans après son ouverture et grâce à notre collaboration avec VINCI Airports, Lyon est désormais la 3ème base de notre compagnie en Europe" explique Carlos Munoz, fondateur et PDG de la compagnie espagnole.

Ces nouveautés sont déjà en ventes sur le site internet de Volotea.