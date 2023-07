Lyon redevient la première destination de covoiturage en France

Blablacar publie son palmarès des destinations les plus demandées cet été 2023. Lyon reprend à Paris sa place de ville la plus covoiturée de France.

Que ce soit pour ses prix avantageux ou pour son aspect environnemental, les vacanciers français sont de plus en plus nombreux à utiliser le covoiturage. Selon l'entreprise Blablacar, ce sont près de 3 millions de covoitureurs qui sont attendus sur les routes françaises cet été. Un potentiel record pour la plateforme, aidée par la prime covoiturage mise en place par le gouvernement. Ils sont 200 000 à avoir covoituré pour la première fois depuis le début de l'année, et empoché 100 euros.

1 030 000 places de covoiturage en Auvergne-Rhône-Alpes

En tête des régions les plus visitées, on trouve cette année encore, l'Auvergne-Rhône-Alpes qui ne compte pas moins de 1 030 000 places de covoiturage proposées, dans la région, sur la période estivale. 3 227 communes y sont desservies, soit plus de trois sur quatre.

C'est plus particulièrement la ville de Lyon qui attire l'attention cette année. En effet, la capitale des Gaules reprend sa première place de ville la plus covoiturée. Une affluence expliquée en partie par l'emplacement géographique de Lyon. En effet, cette dernière sert de plateforme de correspondance pour les voyageurs.

"Cela s’explique par le fait qu’une fois qu’on est en région PACA, on arrive un peu au bout et ne peut pas aller plus loin. Donc, il y a un peu cet effet correspondance avec Lyon", analyse Nicolas Michaux, responsable communication Blablacar interviewé par Tout Lyon.

Lyon détient une autre première place, celle du trajet le plus long. Il relie Lyon à Tarifa, dans le sud de l'Espagne soit une distance de 2 471 km. Dans la région, les villes d'Annecy (6e place), Grenoble (12e) et Clermont-Ferrand (14e) remontent également dans le classement.