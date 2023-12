La Fête des lumières débute jeudi 7 décembre à Lyon. Lyon Capitale vous propose un plan interactif pour préparer votre soirée.

J-3 avant le début de l'édition 2023 de la Fête des lumières à Lyon. Dès 17 h, plus d'une trentaine d'illuminations seront à découvrir en Presqu'île, au parc de la Tête d'Or et au parc Blandan, ainsi qu'à la Duchère ou encore à la Manufacture des Tabacs. Pour vous faciliter la vie et vous permettre de préparez votre parcours, Lyon Capitale a réalisé un plan interactif recensant l'intégralité des œuvres.

Lire aussi : Parkings, périmètre de sécurité... comment circuler à Lyon pour la Fête des lumières

Pour rappel, pendant les quatre journées d'illumination, un périmètre de sécurité sera mis en place de 17 h à minuit les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre, et de 16 h à 23 h le dimanche 10 décembre. L'année dernière, plus de deux millions de visiteurs ont été accueillis à Lyon pour l'évènement.

Lire aussi :