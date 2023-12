Illuminations, animations, marché de Noël, l'esprit des fêtes de fin d'année s'installe à Décines en fin de semaine.

Chaque premier week-end de décembre, Décines-Charpieu célèbre la magie de Noël lors de Décillumine. Après l'installation d'un immense sapin sur le parvis de l’hôtel de ville le 21 novembre, c'est au tour du marché de Noël d'y prendre place. Pendant deux jours, du 8 au 9 décembre, 30 chalets en bois proposeront leurs produits artisanaux sur la place Roger Salengro.

Lire aussi : Une 9e édition pour le marché de Noël de Saint-Priest

Marché, patinoire, ateliers : un programme chargé

Pour cette édition 2023, Décillumine offre à ses visiteurs de nombreuses activités en plus du marché de Noël. Ainsi, une vogue, une patinoire et un atelier des lutins vont également investir la ville, ainsi qu'un marché des créateurs. Côté animations, une fresque de luminions participative, une chorale de noël, un concert de gospel et des tours de calèche seront proposés. De quoi ravir les petits et les plus grands.

Par ailleurs, chaque jour de l'évènement sera rythmé par un temps fort. Le 8 décembre, une descente aux flambeaux aura lieu depuis la place Henri Barbusse jusqu'à la place Roger Salengro. Le cortège sera notamment composé d'un Père Noël, entouré de mascottes, musiciens et danseurs. Pour la clôture, le 9 décembre, un vin d'honneur sera offert par la mairie avant le début du feu d'artifice prévu à 20 heures.

Lire aussi :