Ce samedi 15 novembre à 14h, un rassemblement est organisé sur la place des Terreaux par le collectif Enfantiste, en faveur des droits des enfants et des adolescents.

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont 77 % au sein de la famille. Le collectif Enfantiste appelle à une mobilisation partout en France ce samedi 15 novembre à 14h contre les violences faites aux enfants et adolescents. A Lyon, le rendez-vous est donné à la place des Terreaux dès 14h. Parmi les signataires de cet appel, les syndicats FSU Rhône et Sud Education, et les collectifs citoyens Nous Toutes Rhône et l'Organisation de Solidarité Trans.

Le rassemblement résonne particulièrement cette année, suite à l'affaire Le Scouarnec et Bétharram, que le collectif considère comme "des faits non isolées", qui traduisent plutôt d'"une organisation sociale qui sacrifie les enfants, détruit leurs vies et protège les agresseurs et agresseuses". A travers cette mobilisation, le collectif demande également à ce que l’État agisse, en mettant en place "une réelle politique ambitieuse, dotée de moyens concrets et pas seulement de grands mots, pour l’avenir et la protection de nos jeunes".

Lire aussi : Violences physiques, personnel à bout… Une troisième crèche lyonnaise suspendue