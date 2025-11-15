Actualité
Enfants. Pexels

Un rassemblement contre les violences faites aux enfants et ados ce samedi à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Ce samedi 15 novembre à 14h, un rassemblement est organisé sur la place des Terreaux par le collectif Enfantiste, en faveur des droits des enfants et des adolescents.

    Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont 77 % au sein de la famille. Le collectif Enfantiste appelle à une mobilisation partout en France ce samedi 15 novembre à 14h contre les violences faites aux enfants et adolescents. A Lyon, le rendez-vous est donné à la place des Terreaux dès 14h. Parmi les signataires de cet appel, les syndicats FSU Rhône et Sud Education, et les collectifs citoyens Nous Toutes Rhône et l'Organisation de Solidarité Trans.

    Le rassemblement résonne particulièrement cette année, suite à l'affaire Le Scouarnec et Bétharram, que le collectif considère comme "des faits non isolées", qui traduisent plutôt d'"une organisation sociale qui sacrifie les enfants, détruit leurs vies et protège les agresseurs et agresseuses". A travers cette mobilisation, le collectif demande également à ce que l’État agisse, en mettant en place "une réelle politique ambitieuse, dotée de moyens concrets et pas seulement de grands mots, pour l’avenir et la protection de nos jeunes".

    Lire aussi : Violences physiques, personnel à bout… Une troisième crèche lyonnaise suspendue

    à lire également
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux 15:36
    Une équipe de faux coursiers arrêtée après le vol de 120 000 euros de bijoux 14:33
    Un rassemblement contre les violences faites aux enfants et ados ce samedi à Lyon 13:00
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 11:50
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    d'heure en heure
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut