Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange pour pluies et inondations ce samedi 15 novembre.

Si vous décidez de sortir aujourd'hui, n'oubliez pas vos bottes et votre parapluie. Des précipitations sont attendues toute la matinée et ce jusqu'à la mi-journée ce samedi 15 novembre dans trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes : le Rhône, l'Ardèche et la Loire. Ces précipitations cévenoles stationnent vers l'est lyonnais en passant par la vallée du Gier et le nord de l'Ardèche.

L'alerte n'est pas exceptionnelle pour la saison, mais demande tout de même à de la vigilance, puisque de forts cumuls sont attendus dans les prochaines heures. Dans la matinée, des intensités horaires de 20 à 30 mm/h sont encore possibles localement, pouvant engendrer des ruissellements en milieu urbain notamment. D'ici la mi-journée, Météo France indique qu'il faut attendre 20 à 30 mm supplémentaires sur l'Ardèche, le sud de la Loire et du Rhône. Les précipitations devraient ensuite se décaler dans l'après-midi avant un retour au temps sec.