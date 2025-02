Le groupe la Maison Bleue est épinglé pour la troisième fois en moins d'un mois pour des dysfonctionnements au sein de ses crèches de la région lyonnaise.

En un peu moins d'un mois, trois crèches du groupe la Maison Bleue ont été suspendues dans l'agglomération lyonnaise. La troisième, située dans la commune Saint-Bonnet-Mure, à l'Est de Lyon, a été fermée ce lundi 17 février pour une durée de quatre mois.

L'arrêté pris par le président du conseil département du Rhône, que nos confrères du Figaro ont pu consulter, fait état d'un "nouvel incident de punition par une fessée donnée à un enfant par un professionnel fin janvier". La "persistance de dysfonctionnement en matière de sécurité" et un "personnel en état d’épuisement" avaient déjà été relevés quelques jours auparavant par les services de Protection maternel et infantile (PMI).

Un "nombre de professionnels déclarés insuffisant"

"L’établissement n’est plus en capacité d’assurer la sécurité des enfants accueillis eu égard au planning des professionnels chargés de l’encadrement des enfants non mis à jour et au nombre de professionnels déclarés insuffisant par rapport à la capacité d’accueil de la structure", conclut le rapport.

Aucun professionnel titulaire d'un diplôme de puéricultrice ou d’infirmier ne faisait partie de la structure. Il n'y avait pas, non plus, de référent santé. Ces dysfonctionnements étaient identiques à ceux relevés dans les deux précédentes crèches suspendues, à savoir Rillieux-la-Pape et Lyon.