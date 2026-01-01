Le Lyonnais du mois : Patrick Mehlen

Patrick Mehlen est directeur du Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Il vient de recevoir le Grand Prix 2025 de la Fondation pour la recherche médicale, une distinction prestigieuse qui salue son travail exceptionnel

En 2004, lorsque Patrick Mehlen est recruté au centre Léon-Bérard, 30 chercheurs sont sur le site. Ils sont aujourd’hui 550, répartis sur 15 000 m2 de locaux de recherche dédiés à l’oncologie. Considéré comme une star pour sa découverte des récepteurs indépendants – un mécanisme qui conduit normalement à la mort des cellules et qui est inactivé par les cellules cancéreuses –, le directeur de la recherche de transfert et de l’innovation du centre est, dit-on, parfaitement nobélisable.

Ce biologiste cellulaire de formation vient de recevoir le Grand Prix 2025 de la Fondation pour la recherche médicale, une distinction prestigieuse qui salue son travail exceptionnel. Figure majeure de la recherche sur le cancer, Patrick Mehlen a mis en évidence un mécanisme d’action et de résistance aux traitements que sont les chimiothérapies et les immunothérapies. Une approche révolutionnaire : jusqu’à maintenant, les thérapies ciblaient une altération génétique pour réveiller le système immunitaire. “Nous, on est plutôt sur quelque chose qui se retrouve dans tous les cancers, à savoir les cellules cancéreuses qui ont tendance à se cacher face aux traitements”, explique-t-il à Lyon Capitale dans l’émission “6 minutes chrono”. Son équipe vient d’achever les essais cliniques de phase 2 sur plus de trois cents malades en France. “Les résultats, très prometteurs” augurent d’une mise sur le marché du candidat-médicament entre 2026 et 2031.

