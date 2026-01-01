Actualité
Christelle Savignat
Christelle Savignat, directrice de programme Logistique urbaine chez le groupe La Poste
Article payant

“Le premier enjeu est celui de la décarbonation des activités de logistique urbaine”

  • par Guillaume Lamy


    • Entretien avec Christelle Savignat, directrice de programme Logistique urbaine chez le groupe La Poste qui représente à lui seul 50 % de la distribution de colis.

    Décarbonation, cyclologistique et immobilier logistique : Christelle Savignat, directrice du programme Logistique urbaine du groupe La Poste, décrypte les enjeux et l’avenir de la livraison de colis à Lyon.

    Lyon Capitale : Qu’entend-on par “logistique urbaine” ?

    Christelle Savignat : Il s’agit de l’acheminement et de la livraison de l’ensemble des marchandises qui entrent, circulent et sortent de la ville. Ce sont les biens et les équipements qui servent à l’approvisionnement et au fonctionnement de la ville, les gros équipements, les matériaux, les hydrocarbures, l’alimentation, etc. La livraison de colis, cœur de métier du groupe La Poste, représente entre 15 % et 20 % de ces flux de marchandises. Pour la distribution de colis dans les villes, nous nous appuyons sur trois opérateurs : La Poste Colissimo, avec ses voitures jaunes, la marque Chronopost, l’expressiste historique du groupe, et DPD France, qui livre des colis d’un poids moyen supérieur aux deux autres opérateurs. Si le mode de livraison préféré des Français reste la livraison à domicile (74 %), on observe une très forte croissance de la demande de livraison hors domicile pour sa flexibilité et son tarif. Le groupe La Poste déploie le premier réseau hors domicile de France, Pickup, avec 536 points relais chez les commerçants et 267 consignes automatiques. Nous avons également un certain nombre d’opérateurs qui font autre chose que du colis, comme la filiale Chronofresh de Chronopost, qui propose la livraison de produits alimentaires sous température dirigée, ou encore la marque Log’issimo, qui assure la logistique de proximité pour une clientèle de professionnels, c’est-à-dire, outre la livraison, des prestations de stockage, de préparation de commandes, de réassort de magasins, etc.

