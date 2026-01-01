Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses à Lyon sélectionnées par Lyon Capitale

Chocolat d’exception

Voilà plus de dix ans que le chef le plus étoilé au monde s’est lancé dans la fabrication de chocolats, déployant une corde supplémentaire à son arc. Son objectif ? Mettre à l’honneur le goût, l’éthique et l’excellence du chocolat notamment en maîtrisant 100 % de sa fabrication. La transformation de la fève au produit fini se fait à Paris, entièrement à la main. Le résultat : des tablettes, pralinés, barres à croquer, truffes, pépites et oursons au goût brut, puissant et peu sucré, tous plus gourmands les uns que les autres, et, on doit l’avouer, légèrement addictifs. Pour tous ceux qui veulent profiter de cette expérience gustative incontournable, rendez-vous dans la toute nouvelle boutique du célèbre chef chocolatier-torréfacteur, installée à deux pas de la place des Jacobins.

Le chocolat Alain Ducasse – 54, rue de Brest, Lyon 2e

Culture basket

Créée en 2009 dans le Haut-Rhin, Basket4Ballers s’adresse à tous les amateurs de basket et NBA, qu’ils soient joueurs ou non, professionnels comme débutants. Sneakers NBA, maillots officiels, accessoires et ballons, vêtements techniques et pièces lifestyle… vous trouverez sur place un grand choix de produits hommes, femmes et enfants, tous dédiés à la culture basket. Les marques sont triées sur le volet et plébiscitées par la communauté des joueurs et fans. Depuis peu, Basket4Ballers a lancé sa propre marque, se positionnant comme un acteur du marché à part entière. Ici, les valeurs prônées sont celles du sport – esprit d’équipe, dépassement de soi – mais aussi de l’écoresponsabilité. En effet, les produits textiles B4B sont exclusivement fabriqués en Europe, et plus particulièrement en France, en privilégiant le coton biologique et les matériaux recyclés… À découvrir dans la toute nouvelle boutique de la marque, qui accueillera aussi événements, animations et rencontres.

Basket4Ballers – 15, rue Bellecordière, Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2e

Entreprise à mission

3,5 millions… C’est le nombre d’arbres plantés par Faguo depuis sa création en 2009. Bien consciente de l’impact de l’industrie textile sur l’environnement, la marque a décidé de s’engager activement, en mesurant son bilan carbone, en réduisant ses émissions de CO2 (80 % de pièces intègrent des matières recyclées) et en contribuant à la neutralité carbone grâce à la plantation de forêts. Par ailleurs, Faguo propose dans toutes ses boutiques un corner seconde vie pour les pièces que vous ne souhaitez plus porter. Côté style, on retrouve tous les intemporels d’un vestiaire masculin fait pour durer, mais aussi des accessoires, sacs, chaussures hommes et femmes. Coupes sobres et confortables, couleurs profondes et variées… Les vêtements se portent aussi bien en mode urbain qu’en outdoor, et sont proposés à prix juste. À retrouver dans la toute nouvelle boutique de la marque qui s’étend sur 130 m2, tout près de la place des Terreaux.

Faguo – 13, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 1er

Le restaurant Saône ouvre ses portes et sa cuisine

Cuisine ouverte, ambiance feutrée… Le nouveau restaurant Saône a choisi d’abolir les frontières entre les coulisses et les convives afin que cuisine et salle ne fassent plus qu’une. Portée par le chef Jean-François Têtedoie, son associé du Café Terroir Lemmy Brou, et le caviste Romain Pelosse de Muraato, cette nouvelle table de vingt et un couverts seulement propose un menu-carte faisant la part belle aux produits du terroir, sans s’interdire quelques découvertes plus éloignées ! Une cuisine bistronomique qui se veut avant tout libre et génératrice de belles émotions. Côté vins, vous aurez le choix entre 250 références, cuvées rares, vieux millésimes, valeurs sûres, coups de cœur… Vous l’aurez compris, chez Saône, on vient aussi bien pour la cuisine sincère et inventive que pour l’expérience de partage avec le service et l’énergie qui en ressort.

Restaurant Saône – 5, rue Charles-Dullin, Lyon 2e