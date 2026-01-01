Ce que dit la science : de meilleures siestes à -5°C ?

France, Lyon, 2025-11-21. Inauguration of the “Souris en Herbe” nursery on the Mandela site in the Part Dieu district. Inspired by Scandinavian models, the project is built around an innovative educational program where children spend most of their time outdoors, including nap time and mealtimes. Photograph by Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas. France, Lyon, 2025-11-21. Inauguration de la creche « Souris en Herbe » sur le site Mandela dans le quartier de la Part Dieu. Inspire des modeles scandinaves, le projet est construit autour d un programme pedagogique innovant ou les enfants evoluent majoritairement a l exterieur, y compris pour les temps de sieste et les prises de repas. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.

Exposition au froid, activité physique accrue, contact avec la nature : plusieurs études internationales montrent que la vie en extérieur dès le plus jeune âge favorise le développement moteur, renforce l’immunité et améliore le bien-être des enfants, à condition d’un encadrement et d’un équipement adaptés.

À la pointe sur ces sujets, l’université finlandaise a produit de nombreuses études qui font autorité. Les derniers travaux menés en 2020 sur soixante-quinze enfants de 3 à 5 ans le confirment : l’exposition régulière à la nature renforce rapidement leur système immunitaire. En intégrant simplement du gazon, des tapis de sous-bois et des bacs de culture à moindre coût dans les cours de crèches, les scientifiques du Natural Resources Institute Finland ont observé une amélioration de la régulation immunitaire en seulement un mois.