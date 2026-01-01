Ce que dit la science : de meilleures siestes à -5°C ?

Exposition au froid, activité physique accrue, contact avec la nature : plusieurs études internationales montrent que la vie en extérieur dès le plus jeune âge favorise le développement moteur, renforce l’immunité et améliore le bien-être des enfants, à condition d’un encadrement et d’un équipement adaptés.
Retrouvez le dossier complet de Lyon Capitale consacré à l’ouverture de la crèche en plein air à Lyon : notre reportage sur le terrain, un entretien avec une spécialiste et un éclairage scientifique sur les bénéfices et les limites de l’accueil des tout-petits en extérieur.
À la pointe sur ces sujets, l’université finlandaise a produit de nombreuses études qui font autorité. Les derniers travaux menés en 2020 sur soixante-quinze enfants de 3 à 5 ans le confirment : l’exposition régulière à la nature renforce rapidement leur système immunitaire. En intégrant simplement du gazon, des tapis de sous-bois et des bacs de culture à moindre coût dans les cours de crèches, les scientifiques du Natural Resources Institute Finland ont observé une amélioration de la régulation immunitaire en seulement un mois.
