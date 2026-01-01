Carburant, Smic, contrôles techniques… Ce qui change au 1er janvier 2026

De nombreux changements entrent en vigueur dès ce 1er janvier 2026. Hausse du prix du carburant, durcissement des contrôles techniques… Tour d’horizon de ce qui change ce jeudi.

Chaque nouvelle année apporte son lot de nouveautés, et 2026 n’échappe pas à la règle. Lyon Capitale vous propose un tour d’horizon de ce qui change en ce 1er janvier.

Plus de contrôles techniques

Plus d’un million d’airbags Takata seraient encore en circulation. Le gouvernement durcit donc le ton et renforce les contrôles techniques alors que ces airbags sont classés "stop drive". Si le véhicule possède effectivement ce type d’airbag, le propriétaire devra ainsi passer une contre-visite, "en raison du danger potentiellement mortel qu'il représente", et le véhicule "n'aura plus le droit de circuler tant qu'il n'est pas réparé", a précise le ministère des Transports.

De nouvelles plaques d’immatriculation roses

On reste sur les routes avec l’apparition de nouvelles plaques d’immatriculation… roses. Ces dernières seront installées sur les véhicules "neufs avant immatriculation définitive", ceux "immatriculés à l'étranger en attente d'une immatriculation française" ou encore "des professionnels faisant l'objet d'essais sur route", indique la délégation interministérielle à la sécurité routière. Objectif : les repérer et les contrôler plus facilement. Elles indiqueront par ailleurs le mois et l'année de la date de fin de leur validité, à la place de l'identifiant régional et du numéro de département.

Le Smic augmente de 17 euros net

Le salaire minimum augmente de 1,18 % dès ce 1er janvier, passant de 1 801,80 à 1 823,03 euros brut par mois, soit un minimum de 12,02 euros brut de l'heure. Un salarié payé au Smic et travaillant à plein temps verra donc son salaire net augmenter d’environ 17 euros. Les pensions de retraite de base et minima sociaux augmentent également de 0,9 % ce 1er janvier.

Une hausse du prix des carburants et du gaz

Au plus bas depuis trois ans, les prix des carburants grimpent ce mois-ci. Les pétroliers français ont annoncé qu’en raison de l’évolution du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), les prix à la pompe devraient augmenter de 4 à 6 centimes par litre (soit 2 à 3 euros pour un plein de 50 litres) dans les premières semaines de l'année. À noter que cela entraînera également une hausse de 13 euros sur les factures de gaz pour l’année 2026.

Les prix des timbres augmentent de 7,4 %

Envoyer du courrier va coûter plus cher. La Poste a en effet annoncé que les prix des timbres augmentaient en moyenne de 7,4 % dès aujourd’hui. Dans le détail, la lettre verte passe à 1,52 euro contre 1,39 euro, soit une hausse de 9,35 %. Le tarif de l'e-lettre rouge passe de 1,49 à 1,60 euros, tandis que le prix d'une lettre recommandée de 20 g sera porté de 5,74 à 6,11 euros. Enfin, les particuliers souhaitant envoyer un Colissimo verront le prix augmenter en moyenne de 3,4 %.

Nouveau congé de naissance

Les parents dont les bébés naissent dès ce 1er janvier pourront bénéficier de ce nouveau congé de naissance prévu par le budget de la Sécurité sociale. Il n’entrera toutefois en vigueur qu’à partir du 1er juillet prochain. Les parents devront donc prendre ce congé en différé. D’une durée d’un ou deux mois, il prévoit un niveau d’indemnisation plus élevé que le congé parental actuel et pourra être fractionné en deux périodes d’un mois.

MaPrimeRénov’ suspendue

Le dispositif d’aide à la rénovation MaPrimeRénov est suspendu, faute de budget adopté avant la fin de l'année 2025. La loi spéciale votée le 26 décembre dernier permet seulement d'assurer la continuité du fonctionnement de l'Etat, mais "bloque toute dépense non-contractuelle", a expliqué le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun.

De nouveaux PFAS interdits

Dès aujourd’hui, les cosmétiques, les farts de ski ainsi que les vêtements, chaussures et leurs imperméabilisants contenant des polluants éternels seront interdits à la fabrication, à la vente et à l'importation en France.

