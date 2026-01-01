“Garder les enfants à l’intérieur est dangereux”

France, Lyon, 2025-11-21. Inauguration of the “Souris en Herbe” nursery on the Mandela site in the Part Dieu district. Inspired by Scandinavian models, the project is built around an innovative educational program where children spend most of their time outdoors, including nap time and mealtimes. Photograph by Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas. France, Lyon, 2025-11-21. Inauguration de la creche « Souris en Herbe » sur le site Mandela dans le quartier de la Part Dieu. Inspire des modeles scandinaves, le projet est construit autour d un programme pedagogique innovant ou les enfants evoluent majoritairement a l exterieur, y compris pour les temps de sieste et les prises de repas. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.

Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste et auteure de L’Enfant dans la nature et Emmenez les enfants dehors !, travaille, en lien avec associations et collectivités, pour développer l’école dehors en France.

Comment intégrer l’éducation en pleine nature dans les milieux urbains ?

Il ne faut pas tomber dans une forme de radicalité. Pas besoin d’une grande forêt pour vivre des temps en lien avec la nature, même en ville. Déjà dans une cour de récréation végétalisée ou un square, on peut vivre des expériences très riches, en contact direct avec le vivant. L’essentiel est d’offrir un accès régulier à des espaces de nature de proximité, même modestes. Ce devrait être la base, surtout quand on sait que beaucoup d’enfants ne mettent jamais un pied dans l’herbe, n’ont jamais touché un arbre. Un tiers d’entre eux ne part jamais en vacances.

Mais les bénéfices sont-ils les mêmes entre la fréquentation d’un vrai espace naturel ou d’un bout de gazon dans un parc ?