“Garder les enfants à l’intérieur est dangereux”

Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste et auteure de L’Enfant dans la nature et Emmenez les enfants dehors !, travaille, en lien avec associations et collectivités, pour développer l’école dehors en France.
Retrouvez le dossier complet de Lyon Capitale consacré à l’ouverture de la crèche en plein air à Lyon : notre reportage sur le terrain, un entretien avec une spécialiste et un éclairage scientifique sur les bénéfices et les limites de l’accueil des tout-petits en extérieur.
Comment intégrer l’éducation en pleine nature dans les milieux urbains ?
Il ne faut pas tomber dans une forme de radicalité. Pas besoin d’une grande forêt pour vivre des temps en lien avec la nature, même en ville. Déjà dans une cour de récréation végétalisée ou un square, on peut vivre des expériences très riches, en contact direct avec le vivant. L’essentiel est d’offrir un accès régulier à des espaces de nature de proximité, même modestes. Ce devrait être la base, surtout quand on sait que beaucoup d’enfants ne mettent jamais un pied dans l’herbe, n’ont jamais touché un arbre. Un tiers d’entre eux ne part jamais en vacances.
Mais les bénéfices sont-ils les mêmes entre la fréquentation d’un vrai espace naturel ou d’un bout de gazon dans un parc ?
