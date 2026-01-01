Actualité
Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Métropole de Lyon : une nuit calme malgré 15 interpellations et 80 voitures brûlées lors du Nouvel An

  • par Clémence Margall

    • Alors que 800 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur le territoire à l'occasion de la Saint-Sylvestre, la soirée s’est soldée par une quinzaine d’interpellations et 80 voitures brûlées dans le Rhône.

    La nuit de la Saint-Sylvestre aura été émaillée de quelques incidents dans le Rhône. Afin de garantir la sécurité de tous et la tranquillité sur la voie publique, 800 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier soir dans le Rhône, épaulés d’un hélicoptère et de drones.

    Lire aussi : Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère

    15 personnes interpellées

    S'il s’agit bien de la nuit de la Saint-Sylvestre la plus calme observée depuis dix ans, 15 individus ont toutefois été interpellés dans la soirée, notamment pour des tirs de mortiers d’artifice, refus d’obtempérer ou encore des feux de poubelles. Aucun affrontement avec les forces n’est venu par ailleurs perturber la soirée.

    Selon nos confrères du Progrès, 80 voitures et des dizaines de poubelles auraient également été incendiées, notamment dans le 3e arrondissement de Lyon, à Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Bron, Feyzin ou encore Décines. Un chiffre stable, voire en baisse, par rapport aux années précédentes. Malgré un arrêté préfectoral et la saisie de 800 mortiers d’artifice avant le début des festivités, des engins pyrotechniques ont été utilisés dans la soirée, mais aucun blessé n’est à déplorer.

    Pompe à essence / carburant
    Carburant, Smic, contrôles techniques… Ce qui change au 1er janvier 2026

    Laisser un commentaire

