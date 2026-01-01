Le Rhône et cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance grand froid 

Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Météo France maintient sa vigilance jaune grand froid dans six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône, ainsi qu’une vigilance pour avalanches en Savoie ce jeudi 1er janvier.

Il fait encore très froid ce jeudi 1er janvier, Météo France maintient donc sa vigilance jaune grand froid dans six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône. Les cinq autres territoires concernés sont la Loire, la Haute-Loire, l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme.

La vigilance jaune pour avalanches est également maintenue dans le département de la Savoie toute la journée.