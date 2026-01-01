Actualité
Vue de Lyon. @CM

Météo : une nouvelle journée ensoleillée mais particulièrement froide ce 1er janvier à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le soleil brillera toute la journée de ce jeudi 1er janvier, mais les températures resteront glaciales avec seulement 2 degrés attendus dans l’après-midi. 

    Bonne nouvelle pour les Lyonnais, la nouvelle année commence sous le soleil. Le ciel est, en effet, bien dégagé ce jeudi matin, mais les températures restent glaciales puisque le thermomètre indique -5 degrés. Un gel généralisé sera également visible toute la matinée. 

    Dans l’après-midi, le ciel devrait légèrement se voiler en raison de la présence de nuages d’altitude. Côté mercure, il ne remontera pas beaucoup et il fera seulement 2 degrés au meilleur de la journée, soit des températures encore bien en dessous des normales de saison. 

