La structure comprend 106 m² de locaux intérieurs dédiés au stockage du matériel, à la préparation des repas et au repli ponctuel en cas d’intempéries. Photograph by Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas. France, Lyon, 2025-11-21. Inauguration de la creche « Souris en Herbe » sur le site Mandela dans le quartier de la Part Dieu. Inspire des modeles scandinaves, le projet est construit autour d un programme pedagogique innovant ou les enfants evoluent majoritairement a l exterieur, y compris pour les temps de sieste et les prises de repas. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.

La crèche “Souris en Herbe”, ouverte en septembre dans le 3e arrondissement, accueille vingt enfants exclusivement en extérieur. Une première en France inspirée des modèles nordiques et portée par des études scientifiques prometteuses. Reportage auprès des petits et de leurs parents.

Il fait froid. Le thermomètre affiche 3°C. À 8 h, le soleil se lève à peine lorsque la majeure partie des parents arrive pour déposer leurs enfants. La crèche, située devant le fort de Montluc (Lyon 3e), est flambant neuve. Elle ressemble à un petit chalet de bois, contrastant avec les hauts immeubles de béton autour. Bien emmitouflés dans d’épais manteaux, voire carrément des combinaisons de ski, les enfants, tous âgés d’au moins 2 ans, courent en riant sur les 285 m² de pelouse encore humide de la gelée de la nuit. D’autres, plus tranquilles, observent avec une grande attention les feuilles jaunies de l’automne emmenées par le vent. L’ambiance est globalement calme, et l’on oublie, l’espace d’un instant, le brouhaha de la ville et le flux des 140 000 voyageurs transitant par la gare de la Part-Dieu à 200 mètres.

Au bout de la pelouse, une sorte de cabane de jardin demeure ouverte. La fraîcheur matinale passe à travers les planches de ses murs. Des matelas équipés de duvets sont posés à même le sol. “C’est l’unique espace de sieste”, explique la directrice, précisant qu’une petite maison équipée d’un préau permet de s’abriter lors des intempéries extrêmes comme les grosses pluies ou les fortes chaleurs. “Mais pas pour des journées entières.” Autrement dit : même s’il pleut un peu ou s’il neige, tout se déroule à l’air libre. Les repas, les jeux et les siestes. Le matériel adapté à la météo (vêtements, duvets) est fourni par l’établissement.

Voyage en Finlande