Actualité
Illustration Lyon.

Pollution : la qualité de l’air est de nouveau mauvaise à Lyon ce jeudi

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l’air se dégrade une nouvelle fois ce jeudi 1er janvier à Lyon et les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont mauvais dans une bonne partie de la métropole. 

    Après une amélioration ces deux derniers jours, la pollution est une nouvelle fois importante en ce début d’année. Les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont en effet mauvais sur l’ensemble de Lyon ce jeudi 1er janvier et dans une grande partie de la métropole lyonnaise. 

    L’observatoire précise que les niveaux de particules fines augmentent en raison de masses d’air stables et des émissions liées au chauffage lors de la Saint-Sylvestre. 

