Photo d’archives de réfugiés albanais mis à l’abris lors de l’activation du plan grand froid en 2017 à Lyon. © Tim Douet

Plan grand froid : un deuxième gymnase de Lyon réquisitionné

  • par Clémence Margall

    • Après le gymnase Rosset (7e arr.) permettant d’accueillir 110 personnes sans-abris, la préfecture du Rhône et la Métropole de Lyon ont réquisitionné le gymnase Louis Chanffray (2e arr.) dans le cadre du plan grand froid.

    Déclenché lundi 29 décembre dans le Rhône par les services de l’État, le plan grand froid a permis la réquisition du gymnase Rosset, dans le 7e arrondissement de Lyon, pouvant accueillir 110 personnes sans-abris.

    Mais les températures restent glaciales ce 1er janvier et le resteront encore ce week-end. La préfète du Rhône Fabienne Buccio a donc annoncé hier l’ouverture d’un second lieu d’accueil, le gymnase Louis Chanffray (2e arr.), depuis 17h30.

    Géré par la Croix-Rouge, puis par l'Armée du Salut dès ce jeudi, le gymnase permet de doubler l’accueil des personnes dans le besoin à 220. Il héberge notamment les jeunes en recours de minorité du jardin des Chartreux. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut appeler le 115, ouvert de 16 heures à 18 heures.

