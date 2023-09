Tony Parker pousse pour organiser un match entre les Spurs et l’Asvel

Le Français Victor Wembanyama, grand espoir du basket passé par l’Asvel, joue désormais avec les San Antonio Spurs en NBA. (Photo de Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tony Parker a confié mardi 12 septembre travailler avec la NBA pour organiser une rencontre entre les San Antonio Spurs et l'Asvel à Lyon.

L’Asvel, qui disposera d’ici quelques semaines d’un écrin flambant neuf pour ses rencontres d’Euroleague, se prend à rêver plus grand. Mardi 12 septembre, lors d’une visite de chantier de la LDLC Arena, qui sera inaugurée le 23 novembre à l’occasion d’une rencontre entre l’Asvel et le Bayern Munich, le patron du club villeurbannais a confié "travailler avec la NBA, le championnat nord-américain, et son ancien club San Antonio, pour organiser un match amical avec l’Asvel".

Selon ses dires, Tony Parker, récemment intronisé au Hall of Fame de la NBA, aurait même "un accord de principe avec les Spurs". Si une telle rencontre venait à se tenir à Lyon, les supporters de l’Asvel pourraient revoir le grand espoir du basket français Victor Wembanyama, passé par l’Asvel une saison (2021-2022) avant de rejoindre la NBA et les Spurs cet été.