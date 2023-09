L’Asvel aura l’honneur d’inaugurer la toute nouvelle LDLC Arena de Décines. Ce sera le 23 novembre pour son match d’Euroligue face au Bayern Munich.

L’ouverture de la LDLC Arena a désormais une date. Ce mardi lors d’une visite de la salle de concert et d’événements sportifs, le président de l’Asvel Tony Parker a dévoilé que celle-ci serait inaugurée le 23 novembre prochain lors d’un match d’Euroligue de son équipe. Les joueurs de Villeurbanne, qui ont terminé la dernière saison à la 18e place, y affronteront pour l’occasion le Bayern Munich, 15e du dernier exercice européen.

Suivront dans les semaines et mois prochains, des concerts de Lomepal, Hoshi, Grand Corps Malade ou encore Sting dans cette salle de 16 000 places située à deux pas du Groupama Stadium de l’Olympique lyonnais. Construite par l’OL Groupe, qui détient 33% du capital de l’Asvel, cette arena doit accueillir entre 80 et 120 événements par an.