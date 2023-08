Tony Parker intègre le Hall of Fame du basketball

Tony Parker, ancien basketteur français et président de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, a été intronisé au Hall of Fame du basketball ce samedi.

Tony Parker a marqué l'histoire du sport en étant intronisé au Hall of Fame du basketball à Springfield, aux États-Unis. En devenant ainsi le premier joueur français à recevoir cet honneur, Parker rejoint un prestigieux panthéon qui compte des icônes comme Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar et Kobe Bryant. Quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs en 2003, 2005, 2007 et 2014, Tony Parker est l'un des premiers européens à avoir marqué la NBA de son empreinte.

Dans un discours émouvant, Parker a exprimé sa gratitude et son étonnement face à cette reconnaissance. Ayant déjà vu son maillot retiré par les Spurs en 2019, il a décrit l'intronisation au Hall of Fame comme une étape supérieure, une ascension dans une "autre galaxie". L'ancien meneur de jeu a partagé ses rêves d'enfant et son parcours inspirant, ayant défié les doutes qui l'entouraient pour devenir l'un des meilleurs meneurs européens de l'histoire de la NBA.

Son entraîneur de toujours, Gregg Popovich, intronisé à ses côtés

Pour marquer cette célébration, Parker a été introduit par ses anciens coéquipiers des Spurs, Manu Ginobili et Tim Duncan. Ensemble, ils formaient l'un des trios les plus performants et redoutables de la NBA. Parker a également rendu hommage à Gregg Popovich, l'entraîneur emblématique des Spurs, qui a été intronisé à ses côtés. Parmi les autres personnalités honorées cette année figurent les légendes européennes Dirk Nowitzki et Pau Gasol, ainsi que Becky Hammon, première femme à avoir coaché un match NBA.