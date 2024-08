Nando de Colo, meneur de l’Asvel et Lyonnais d'adoption, a tiré sa révérence en équipe de France sur une médaille d’argent olympique, après la défaite en finale des Bleus face aux États-Unis (98-87).

Tiré de rideau. Nando de Colo a pourtant livré une performance solide avec 12 points inscrits, affichant un impressionnant 71 % de réussite aux tirs. Grâce à son expérience et à ses tirs importants, il a permis à l’équipe de France de rester au contact des Américains jusqu’au début du quatrième quart-temps, réduisant l'écart à six points.

"Profiter du moment"

Malgré la déception, Nando de Colo a insisté en zone mixte après la rencontre sur l’importance de savourer cette médaille d’argent, d'après des propos rapportés - entre autres - par L’Équipe : "On était dans le match, on a respecté ce qu'on voulait faire mais on les a un peu trop laissés s'enflammer par moments. […] J'ai dit aux gars que dès qu'on recevait la médaille, il fallait profiter du moment. C'est important de savourer ce qu'on a fait."

Le joueur a également souligné que cette finale n’était pas une occasion de briller pour lui, mais bien un effort collectif : "Le but de cette finale, ce n'était pas de me montrer pour ma dernière. On était motivés pour aller chercher l'or, c'est ça qui était important, chacun avait son boulot à faire."

À 37 ans, Nando De Colo tire sa révérence sur la scène internationale avec le sentiment d’avoir bouclé la boucle aux côtés d'un groupe exceptionnel : "J'en ai eu des bons groupes, mais un comme celui de cet été, je ne sais pas. C'est génial d'avoir fini avec celui-là." De son côté, un autre joueur passé par l’Asvel, Victor Wembanyama, 20 ans, semble promis à d'autres finales à venir…